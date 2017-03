Liverpool läheb derbile vastu kolme võtmemängijata. Kas Klavan mängib?

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp kinnitas tänasel pressikonverentsil, et homsest derbimängust Evertoniga jäävad kindlasti eemale poolkaitsjad Jordan Henderson ja Adam Lallana ning ründaja Daniel Sturridge.

Kui Sturridge ja Henderson olid vigastustega kimpus juba varem, siis Lallana langes rivist välja pärast 22. märtsi Inglismaa sõprusmängu Saksamaaga.

Liverpooli fännid lootsid kuni tänaseni, et kaks esimesena nimetatud meest on laupäevaks vormis, sest niimoodi on Inglise meedias hiljuti sahistatud. Kloppi sõnul ei pea need väited aga paika.

4. veebruarist haiguse ja puusavigastuse tõttu väljas olnud Sturridge'i kohta ütles sakslane: "Pole mingit varianti. Ma kuulsin, et ta on tagasi treeningul, aga ma ei tea, kes sellise info väljastas. Ta teeb tööd oma taastusravi arstiga. Sel nädalavahetusel ei naase ta mingil juhul."

Henderson pidi esialgu treeningutele naasma sel nädalal, kuid see tähtaeg on nüüd määramata ajaks edasi lükatud. "Kahjuks ei ole ta hetkel meeskonna treeningutel. Ma ei oska öelda, kaua veel läheb. Järgmine nädal ei tundu samuti kuigi tõenäoline. Seega me peame ootama," ütles Klopp.

Klopp kommenteeris ka kolm päeva tagasi Brasiilia 3:0 võidumängus Paraguay üle osalenud Philippe Coutinho ja Roberto Firmino tervislikku seisundit. "Nemad on sel nädalavahetusel korras. Eks me näe, kui värsked nad on. Klubi tegi endast kõik, et nad võimalikult kiirelt tagasi saada. Nad said kõige mugavama lennureisi, mis meil võimaldada oli," sõnas Klopp.

Keskkaitsjate kohta ei lausunud Klopp täna sõnagi, seega Ragnar Klavani osalemist homses mängus ei saa veel kinnitada ega ümber lükata. Teada on fakt, et horvaat Dejan Lovren, kes viimati mängis 31. jaanuaril Chelsea vastu, on trennis tagasi ning sai 13. märtsil 75 minutit mänguaega Liverpooli U-23 meeskonna eest. Mitmed väljaanded eesotsas Goal.com-i ja This Is Anfield'iga pakuvad teda ka eestlase asemel algkoosseisu.

Klavani kasuks räägib aga eelmises voorus Manchester City vastu tehtud hea mäng ning fakt, et ta sai eelmises Liverpooli derbis 19. detsembril Evertoni suurima ründejõu, Romelu Lukakuga hästi hakkama. Koos Lovreniga lõid nad selles matšis puhtaks 18 palli ning lasid 190-sentimeetrisel belglasel sooritada vaid ühe pealelöögi. Liverpool võitis selle kohtumise 1:0.

Liverpooli ja Evertoni kohtumine algab Anfieldi staadionil homme kell 14.30.