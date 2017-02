Hulli väravad lõid Alfred N'Diaye avapoolajal ja Baye Oumar Niasse teisel mängupoolel.

Kaotus jätab Liverpooli liider Chelsea`st juba 13 punkti kaugusele. Homme võib Manchester City, kes võõrustab Swansea Cityt, Liverpooli juba viiendaks kukutada. Hull kerkis tänu võidupunktidele 18. kohale.

Kui Briti meedia ennustas eile, et Liverpooli peatreener Jürgen Klopp saadab Hulli vastu sama kaitseliini, mis teenis teisipäeval liider Chelsea vastu 1:1 viigi, siis tegelikult jäi Dejan Lovren põlvevigastuse tõttu mängust eemale. Ragnar Klavan ei kuulunud aga koosseisu haigestumise tõttu.

Uudist täiendatakse.

Premier League`i tulemused:

kell 14.30 Chelsea - Arsenal 3:1

17.00 Watford - Burnley 2:1

17.00 Hull City - Liverpool 2:0

17.00 Everton - Bournemouth 6:3

17.00 West Bromwich - Stoke City 1:0

17.00 Southampton - West Ham 1:3

17.00 Crystal Palace - Sunderland 0:4

19.30 Tottenham - Middlesbrough

FULL-TIME Hull 2-0 Liverpool. The hosts record a memorable #PL win over Liverpool as N'Diaye and Niasse both score #HULIV pic.twitter.com/d2tXfnQ0Xv

— Premier League (@premierleague) February 4, 2017