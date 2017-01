Southamptoni võiduvärava lõi Anfieldil vahetusest sekkunud iirlane Shane Long 90. minutil.

Kui avapoolajal lõi ohtlikumad olukorrad pigem külalismeeskond, siis teisel mängupoolel sai ka Liverpool oma ründemängu täisvõimsusel käima, kuid ühtegi võimalust ikkagi realiseerida ei suudetud. Kõige lähemal oli Liverpool väravale 54. minutil, kui puurivaht Fraser Forster lasi Emre Cani tugeva pealelöögi järel palli üle sõrmede lennata, ent tegi seejärel värava joonelt imelise tõrje.

Ragnar Klavan tänaseks mänguks algkoosseisu ei pääsenud, loovutades koha Joel Matipile. Ka vahetusest eestlane platsile ei pääsenud, sest Liverpoolil oli vaja tugevdada hoopis oma ründemängu.

Teine finalist selgub neljapäeva õhtul Hull City ja Manchester Unitedi mängust. Selle poolfinaali avamängu võitis ManU 2:0.

Liverpooli tänane algkoosseis: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Matip, Milner, Henderson, Can, Lallana, Coutinho, Firmino, Sturridge.

Varumehed: Mignolet, Moreno, Lucas, Origi, Klavan, Woodburn, Wijnaldum.

Liverpool vs Southampton

Kõlas lõpuvile! Southampton võitis ka kordusmängu 1:0 ja läheb 2:0 üldeduga finaali. Nende vastane selgub homme õhtul, kui kohtuvad Hull City ja Manchester United (avamäng 0:2).

Liverpool on löödud!

Origi kukkus ja ootas penaltit. Kohtunik näitab nurgalööki. Videokorduse põhjal ütleks, et penaltit ei olnud.

Vahetusmees Shane Long lööb kontrarünnakul 1:0 Southamptonile!

90 minutit on täis tiksunud. Southamptonit lahutab finaalist kohtuniku antud neli lisaminutit.

88. minut: Southamptoni kaitsja lööb viimasel hetkel Firmino varbalt palli minema. Liverpoolil oli taas hea võimalus avanemas.

Coutinho võeti välja, Wijnaldum sisse. https://twitter.com/LFC/status/824372709308170240

83. minut: Pall jäi nurgalöögi järel Saintsi karistusalasse ohtlikult põrkama. Lõpuks saab esimesena jaole Southamptoni kaitsja. Kas pall puutus vahepeal ka kaitsja kätt või hoopis õlga?

Võimalusi on, kuid väravaid mitte. https://twitter.com/LFC/status/824370766686851089

80. minut: Avamängus võiduvärava löönud Redmond läheb puhkama, asemele Joshua Sims.

Liverpool pole teinud veel ühtegi vahetust.

78. minut: Ja kohe Origi platsile, Can välja! Liverpoolil on väljakul lausa neli ründajat. https://twitter.com/LFC/status/824370458191609856

Klopi kiituseks tuleb öelda, et Liverpool on teisel poolajal olnud hoopis teisest puust kui avapoolajal. Aga päästev värav on veel puudu...

Liverpoolil jääb seeria päästmiseks veerand tundi + lisaminutid.

Pettunud Coutinho oma võimaluse järel: https://twitter.com/LFC/status/824367437080645633

64. minut: Coutinho jätab võimaluse realiseerimata, kui ei taba korralikult palli! Southamptoni kaitse on viimastel minutitel liimist täiesti lahti.

63. minut: Sturridge saab tsenderdusele jala vahele, ent pall vuhiseb üle värava. Järjekordne võimalus Liverpoolil.

59. minut: Sturridge teeb sama, mida Southamptoni mehed kahel korral avapoolajal. Jätab värava eest palli võrku löömata!

54. minut: Milline võimalus Liverpoolil! Sentimeetrite mäng! Forster laseb Cani võimsa pealelöögi üle sõrmede ja tõrjub seejärel palli värava joonelt! Videokordus näitab, et pall oli tõesti kõigest värava joonel.

49. minut: Lallana võimalus väga terava nurga alt. Pall lendab kaitsjast nurgalöögiks.

Pall on mängus, teine poolaeg algas.

Southampton alustab teist poolaega vahetusega: ründaja Long tuleb ametikaaslase Rodriguezi asemele.

Veel üks mõte Carragherilt: Henderson ja Can ei sobi koos mängima. https://twitter.com/Jondanagan/status/824360240703488005

Liverpooli endine mängumees ei suuda ära imestada, kui kahvatult kodumeeskond on mänginud... https://twitter.com/DaveOCKOP/status/824359803174715394

Avapoolaeg on lõppenud 0:0. Ohtlikke olukordi arvestades võiks seis olla Liverpooli jaoks ka märksa hullem...

Karius teeb teist mängu järjest suurepärast partiid. Kas varsti uuesti Liverpooli esinumber? https://twitter.com/LFC/status/824355307375706112

Sturridge saab kriitikat... https://twitter.com/fcborderadi/status/824356941900185602

40. minut: Sturridge läheb kolme Southamptoni mehe vastu üritama ja kaotab palli.

39. minut: Nüüd kõmmutab põhjaiirlane Davis värava lähistelt palli taevasse! Taas hea eeltöö Nathan Redmondilt. https://twitter.com/LFC/status/824356271340064768

35. minut: Tadic saab värava ette hiilgava söödu, on täiesti vaba, kuid ei suuda Kariust üle mängida! Matši kõige ohtlikum olukord.

33. minut: Hetkel tundub, et Liverpooli lootused on kontratel. Kui Southampton jõuab kaitsesse, on Liverpoolil tõsiseid raskusi olukordade loomisega.

Ka teine fänn: https://twitter.com/Phillyt05/status/824352894644355072

Üks fänn näeks Lovreni asemel Matipi kõrval Klavanit. https://twitter.com/Atochee/status/824351712345542657

29. minut: Liverpooli õnneks jääb James Milner Saintsi meeste pealelöögile ette.

Legend on kohal.

Hetk, mil Roberto Firmino kõmmutas peale.

23. Liverpooli võimas kontrarünnak lõppeb ebatäpse sööduga.

20. minut: Southamptoni karistuslöök ohtu ei kujuta, Karius nopib selle tsenderduse.

18. minut: nüüd pääseb Firmino praktiliselt samast kohast löögile, kuid taas vuhiseb pall värava keskele, kus on Forsteri kindlad käed vastas.

15. minut: Sturridge pääseb Southamptoni pallikaotuse järel karistusala joonelt löögile, ent pall lendab värava keskele ja Forster püüab kindlalt.

Liverpooli fännid pole algusega rahul. Coutinho olevat liiga madalal... https://twitter.com/114zn/status/824349933801263105

Mängu alguses pole ohtlikke olukordi veel tekkinud.

Mäng on alanud!

Saintsi alg11: https://twitter.com/SouthamptonFC/status/824329432374644739

Klavan on täna varumees. https://twitter.com/LFC/status/824326715036073990

