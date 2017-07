Liverpool jahib Sevilla väravavahti

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool on tegemas ametliku pakkumist Hispaania klubile Sevilla nende väravavahi Sergio Rico eest.

Kuigi 23-aastasel Ricol on lepingus 30-miljoniline väljaostusumma, on Liverpool Sevillale pakkumas esialgu 12 miljonit eurot. Portaali ABC Sevilla teatel on Liverpool hispaanlasi oma ostuhuvist teavitanud ning tahab diiliga võimalikult ruttu ühele poole saada.

Rico oli 2016. aasta Euroopa meistrivõistlustel Hispaania koondises Vicente del Bosque'i kolmas valik väravapostide vahele. Debüüdi ning seni ainsa mängu koondises tegi ta mullu juunis sõprusmängus Lõuna-Korea vastu.

Raadiojaam Cadena Cope teatas eelmisel nädalal, et lisaks Liverpoolile on mehest vägagi huvitatud ka AC Milan.