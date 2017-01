Ragnar Klavani koduklubi Liverpool on üks mitmest suurklubist, kes tahab eeloleva üleminekuteperioodi jooksul enda ridadesse tuua Rootsi koondise poolkaitsja Emil Forsbergi.

Jürgen Klopp hoidis pikalt silma peal 18-aastasel Dortmundi Borussia poolkaitsjal Christian Pulisicil, kuid suunas fookuse Forsbergi peale, kui selgus, et ameeriklane ei ole müügiks.

Daily Mirrori teatel on Bundesliga klubi RB Leipzig Forsbergi hinnaks määranud 23,5 miljonit eurot. Koondises 24 mänguga 3 väravat löönud 25-aastane Forsberg nimetati 2016. aasta Rootsi aasta poolkaitsjaks.

2014. aastal Rootsi kõrgliiga parimaks mängijaks nimetatud Forsberg siirdus 2015. aasta jaanuaris Malmöst Leipzigisse kõigest 3,5 miljoni euro eest. 15 kohtumisega viis löödud väravat ja üheksa resultatiivset söötu on mehe väärtust aga tublisti kasvatanud.

Üleminekule Liverpooli võib siiski takistuseks saada Leipzigi soodne tabeliseis. Nimelt asutakse poole hooaja peal teisel kohal ning nelja parema seas lõpetamiseks vajatakse hädasti ka Forsbergi abi.

"Olen Forsbergi küsimuses juba kohtunud mitmete suurte klubidega," avaldas palluri agent Hasan Cetinkaya detsembris Aftonbladetile. "Mul on pilt selge. Ees ootab veel kohtumine Leipzigi esindajatega. Tuleb ka aru saada, et Leipzigist on samuti saamas suur klubi. Neil on läinud fantastiliselt, nad võitlevad tiitli nimel ning on teel Meistrite liigasse."