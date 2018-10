Liverpool ja Manchester City leppisid väravateta viiki, Arsenal sai üheksanda järjestikuse võidu

Liverpooli ja Manchester City vaheline kohtumine möödus sündmustevaeselt, kui alles 62. minutil sooritati esimene raamide vahele läinud löök.

Cityl oli suurepärane võimalus võtta võit, kui Riyad Mahrez sai 86. minutil penaltit lüüa, kuid alžeerlane saatis palli üle värava.

Tänases esimeses kohtumises alistas Londoni Arsenal võõrsil 5:1 Fulhami, mis oli neile juba üheksandaks järjestikuseks võiduks. Arsenali eest lõid nii Alexandre Lacazette kui Pierre-Emerick Aubameyang kaks väravat, ühe lisas Aaron Ramsey. Fulhami auvärava lõi Andre Schürrle.

Tänases kolmandas kohtumises oli Londoni Chelsea 3:0 parem Southamptonist. Võitjate eest olid täpsed Eden Hazard, Ross Barkley ja Alvaro Morata.

Nii Manchester Cityl, Liverpooli ja Chelseal on kogutud 20 punkti. Parima väravatevahega on liidriks City. Arsenal on 18 silmaga neljas.