Liverpool investeerib kogu Coutinho müügist saadud raha uutesse mängijatesse

Philippe Coutinho siirdus jaanuaris 160 miljoni euro eest FC Liverpoolist enda unistuste tiimi FC Barcelonasse. Liverpool ei ole seni antud raha veel kulutama asunud, kuid meeskonna peatreeneri Jürgen Klopi sõnul kulutatakse kõik 160 miljonit uute mängijate ostmiseks.

Kui vahepeal ringlesid spekulatsioonid, et antud 160 miljonit katab ära Virgil van Dijki ja Naby Keita ostud, siis Klopi sõnul nii ei ole.

“Saame kogu raha,“ teatas Klopp pressikonverentsil. “Praegu oleme saanud kõik soovitud mängijad. Omanikud on täielikult minu poolel. Kõik on hästi. Meil ei ole rahalisi probleeme.“

“Üks mängija lahkus. See ei olnud tore, kuid ei ole ka reaalne probleem. Toome uued mängijad. See on kindel. Ma ei ole veel kindel, kas uued mängijad saabuvad juba jaanuaris,“ lisas Klopp, et tehinguid võidakse tegema hakata hoopis suvel.

Liverpool Echo lisas seepeale, et nende andmete kohaselt ei ole Liverpool jahtimas Londoni Arsenalist lahkuda soovivad Alexis Sanchez't.