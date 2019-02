Liverpool igatseb Klavanit. Fännid kardavad, et eestlase müümine maksab klubile meistritiitli

21-aastase Joe Gomezi värske vigastus hoiab ta väljas hooaja lõpuni, mis tähendab, et paberitega keskkaitsjaid on Liverpooli ridades nüüd hooaja lõpuni vaid kolm: Virgil van Dijk, Dejan Lovren ja Joel Matip. Sealjuures on nii Lovren kui Matip olnud viimastel aastatel pidevalt hädas vigastustega, jaanuari jooksul jätsid mänge vahele ka van Dijk ja äärekaitsja Trent Alexander-Arnold.

Mõistagi saab vajadusel mõneks mänguks keskkaitsesse nihutada näiteks keskväljamehe Fabinho, kuid ideaalsest lahendusest on asi kaugel. 21-aastane Nat Phillips, kes jättis endast hooajaeelsetes treeningmängudes hea mulje, ei ole Liverpooli eest tänavu isegi kordagi pingile pääsenud, kuigi temast loodeti keskkaitses uut ja tõusvat tähte. Saati käis mees hiljuti operatsioonil ning jääb mitmeks kuuks pealtvaatajaks.

Liverpooli fännid nõudsid juba jaanuarikuise üleminekuakna ajal kaitsesse täiendusi, kuid lõpuks neid ei tulnudki. Nüüd on paljud fännid ning isegi ajakirjanikud meenutamas suve lõppu: miks küll lasti Ragnar Klavanil nii lihtsalt lahkuda?