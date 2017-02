Ragnar Klavani koduklubi Liverpool vahetab 2019. aastal treeningbaasi, kolides ajalooliselt Melwoodi kompleksist Simonswoodi, kus asub praegu klubi noorteakadeemia.

Täna avaldatud plaanide kohaselt ostetakse Kirkby akadeemia kõrvale juurde 14 aakrit maad ja investeeritakse kompleksi laiendusse 50 miljonit naela, et kahe aasta pärast lisaks klubi noortele kolida sinna ka esindusmeeskonna treeningud. Keskuse kogupindala laieneks seega 60 aakrile.

Praegune Melwoodi treeninbaas, kus Liverpool on treeninud alates 1950-ndatest aastatest, müüakse maha ja sinna ehitatakse 160 pereelamut.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on juba ammu rääkinud, et klubi esindusmeeskond peaks noortele lähemale toodama. "Me peame klubi arendama. Mõtleme uue akadeemia ehitamise peale või akadeemia ja Melwoodi ühendamisele," ütles sakslane juulikuus.

"See on palju pikem projekt ja ulatub minu lepinguajast kaugemale. On tähtis, et me teeksime õigeid asju ning et see klubi oleks edukas ka mitte ainult kuue aasta pärast, vaid edaspidigi. Me oleme klubi tuleviku ees vägagi vastutavad."