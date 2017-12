Liverpool heidab silma kevadel Tallinnas mänginud Madridi Reali poolkaitsjale

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tunnistas, et lepingukõnelused poolkaitsja Emre Caniga hakkavad liiva kiskuma. Viimased kõlakad räägivad, et Saksamaa koondislasele olevat juba asendusmees välja otsitud - Madridi Reali staar Mateo Kovacic.

Kui välja jätta, et taolised kõlakad viivad harva reaalsete tegudeni, siis selline samm oleks siiski igati loogiline, sest Kovacicil on hetkel raske Realis põhikoosseisu kohta kinnitada. Samal positsioonil on ees sellised tähed nagu Luka Modric, Toni Kroos, Isco ja Casemiro, kellelt koha röövimiseks tuleb tal veel pingil võidelda Dani Ceballose ja Marcos Llorentega. Sellises olukorras võiks Liverpooli siirdumine 23-aastast poolkaitsjat ahvatleda küll.

Diario Gol nimetab Kovacicit küll üsna tõenäoliselt Barcelonasse siirduva Philippe Coutinho asendusmeheks, kuid horvaat on ikkagi rohkem keskpoolkaitsja. Võrdlus brasiillasega oleks kohane, kui arvestada, et oma eelmises koduklubis Milano Interis täitis Kovacic sarnaselt Coutinhole playmakeri rolli.

Kovacici võimalikust siirdumisest Liverpooli räägib ka Ragnar Klavani koduklubi fännileht Empire of the Kop, mis lisab, et Kovacicit seostati Liverpooliga juba Interi päevil ehk 2015. aastal ja varemgi.

ESPN-i andmetel on Kovacici lepingus 50 miljoni euro suurune väljaostuklausel, mis tänapäeva jalgpallis on Liverpooli-sugustele klubidele täiesti taskokohane. Juttudele lisas hoogu juurde ajaleht Daily Star, kes kuulutas, et suusõnaline leping horvaadiga olevat juba sõlmitud.

Emre Canist võimekam

Empire of the Kop võrdleb Kovacicit Saksamaa koondislase Emre Caniga, kes olevat stiililt samasugune mängija, kuid Kovacicist vast ehk isegi tehniliselt andetum. Kovacicil püsib keskväljalt edasi liikudes pall paremini jala peal ning erinevalt Canist on ka ootamatud suunavahetused rohkem tema leib.

Võrdlus Caniga on seda enam aktuaalne, et mees olevat Jürgen Kloppi sõnul lepingupikenduse küsimuses väga kangekaelne ega taha eriti järeleandmisi teha. Klopp ütles hiljuti lausa, et on loobunud asja edasi arutamast. Seetõttu oodatakse Canilt teadet oma järgmise koduklubi kohta juba õige pea.

"Ütlesin, et ta võib meiega lepingu teha, aga asi on selles, et jaanuarist võib ta seda teha juba ükskõik kelle juures," ütles Klopp Liverpool Echole. "Meie jaoks ei muuda see midagi. Senikaua, kuni meil pole infot, et ta oleks kellegi teisega lepingu sõlminud, pole meil selle kohta rohkem midagi öelda."

"Ma räägin Emrega palju nagu ka teiste mängijatega, kuid leping tuleb meil harva jutuks, sest ma olen talle edastanud juba kogu info, mis meil sel teemal anda on. Kogu lugu."

Räägitakse, et Can tahab paberil näha liiga kõrget palka ja liiga väikest väljaostusummat, kuid klubi on valmis vastu tulema vaid ühes neist punktides.

Itaalia meedia teatel on Canil endal eelleping sõlmitud juba Torino Juventusega.