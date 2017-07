Liverpool ei saanud 75 miljoniga Guinea poolkaitsjat kätte

Saksamaa jalgpalliklubi RB Leipzig lükkas tagasi Liverpooli pakkumise osta neilt 75 miljoni euroga Guinea keskpoolkaitsja Naby Keita.

Toimunut kinnitas klubi omanik Dietrich Mateschitz, kes teatas sellega, et Keita ega teised klubi võtmemängijad pole müügiks. 22-aastasel palluril on Leipzigiga lepingut järel veel kolm aastat.

"Olime meelitatud, kui 75 miloni eurone pakkumine meie ukse taha maandus. Mitte mingi juhul! Tal on siiani meiega leping ning ta on selle lõppemiseni siin!" ütles 73-aastane Red Bulli boss ajakirjale Sport Bild.

Mateschitz lisas, et Keita maha müümine oleks teistele Leipzigi mängijatele saatnud vale signaali. "See ei oleks mitte ainult fännide reetmine, vaid saadaks vale signaali välja ka teistele mängijatele, nagu näiteks Timo Wernerile, kes on samuti nõutud mees," sõnas Austria ettevõtja.

Eelmisel hooajal Bundesliga teisena lõpetanud Leipzigi palluritest on huvitatud teisedki suurklubid. Näiteks on sakslasest ründajat Wernerit seostatud Madridi Realiga ning rootslasest poolkaitsjat Emil Forsbergi jahivat nii Liverpool kui ka Arsenal.