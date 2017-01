Ragnar Klavani koduklubi Liverpool ei hakanud tänaseks matšiks Manchester Unitediga üles andma vigastusest paranenud Joel Matipi, sest kardab, et sel juhul võivad meeskonda ähvardada FIFA karistused.

Matip on juba pikemat aega tülis Kameruni jalgpalliliiduga, keda ta küll varem on esindanud, kuid alaliidu organiseerimatusele viidates viimasel ajal on vältinud. Kamerun tahaks Matipi kasutada ka värskelt alanud Aafrika Rahvuste Karikaturniiril, kuid mees ise keeldub Mustale Mandrile sõitmast.

Kameruni jalgpalliliit ähvardas seepeale asja kohtusse anda, viidates tõsiasjale, et Liverpooli klubi ei tohi Matipi FIFA reglemendi kohaselt koondisemängudest loobuma sundida. Kuigi Liverpooli klubi kõigi eelduste kohaselt üldse asjasse segatud ei ole, on Jürgen Kloppi meeskond ettevaatusabinõuna Matipi tänasest rivistusest välja jätnud, kuna pole FIFAlt kindlat signaali saanud, mis kinnitaks, et Matip võib nende eest hetkel mängida.

Kui Kameruni vutiliit peaks asjas aga võidu saavutama, peab Matip Aafrikas toimuva turniiri ajal Liverpooli mängudest kõrvale jääma.

Aafrika Rahvuste Karikaturniir toimub tänavu 14. jaanuarist 5. veebruarini.