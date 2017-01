Liverpooli jalgpalliklubi siseasjadega hästi kursis oleva väljaande Liverpool Echo ajakirjaniku James Pearce'i andmetel ei ole Jürgen Klopp jaanuarikuise üleminekuakna jooksul keskkaitsesse täiendust otsimas.

Kuigi tükk aega on levinud kuuldused, nagu oleks Liverpool endale ostmas Southamptonist minema tahtvat Portugali koondislast Jose Fontet, ei vastavat need andmed tõele.

"Liverpool ei ole Jose Fontest huvitatud. Ta ei ole klubi jaoks sihtmärk ning meeskonda ei tooda jaanuaris uut keskkaitsjat," kirjutas Pearce Twitteris.

Lisaks Ragnar Klavanile on Liverpooli koosseisus keskkaitsjad Dejan Lovren ja Joel Matip, samuti on aeg-ajalt keskkaitses pallinud ka Lucas Leiva, kes kõigi eelduste kohaselt aga jaanuaris tiimist lahkub. Pikast vigastusest on tervenenud noor Joe Gomez, kõigele lisaks on endiselt Liverpooli hingekirjas prantslane Mamadou Sakho.

Liverpool have no interest in Jose Fonte. He's not a target and they won't be signing a centre-back this month #LFC — James Pearce (@JamesPearceEcho) January 15, 2017