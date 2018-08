Liverpool Echo: Klavan ületas Liverpoolis kõiki temale pandud ootusi ja väärib suurt austust

"Klavani Liverpooli karjäär võis küll olla suhteliselt lühike, kuid see, kuidas ta end klubis üleval pidas ja käitus, kindlustab, et teda oodatakse alati lahkelt tagasi. Klavan tegi pärast Augsburgist liitumist kõike seda, mida temalt oodati, ja rohkemgi veel," kiidab Liverpool Echo Klavanit, kelle Jürgen Klopp tõi meeskonda 2016. aasta suvel, kui klubi vajas lahkunud Kolo Toure ja Martin Skrteli asemele kogenud keskkaitsjat.

Väljaanne rõhutab, et Klavan jäi Liverpoolis silma kui väga tagasihoidlik ja töökas vutimees, kes ei käitunud suurte jalgpallikuulsuste kombel: "Pole just palju jalgpallureid, kes sõidaks ringi Smartiga nagu Klavan seda Liverpooli algusajal tegi."

Liverpool Echo meenutas ka Klavani 2:1 võiduväravat Burnley vastu, mis sündis neljandal lisaminutil, ja seda, kui tagasihoidlikuks eestlane tähtsa tabamuse järel jäi. "See oli hea. Need olid tõesti olulised kolm punkti, kuid ma ei ole see, kes tahaks tähesäras särada," oli Klavani kommentaar võiduvärava järel.

"Selline Klavan oligi. Ei mingit liigset kära. Ta ei ihaldanud kunagi kuulsusesära. Ta oli Liverpooli steady Eddie (kindel Eddie)," kirjutab Liverpool Echo.

Lõpetuseks tõstatas väljaanne küsimuse, kas Liverpoolile poleks olnud ikkagi kasulikum, kui nad jätnuks Klavani kui olulise varumehe ka tänavuseks hooajaks endale.