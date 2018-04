Liverpool Echo kiidab Klavanit: paberil tundus tema duell Walcotti vastu ebavõrdne. Reaalsuses nii oligi, kuid Klavani kasuks

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan pidas Premier League'is esimese täismängu pärast 1. jaanuari, kui ta aitas Liverpoolil võõrsil viigistada 0:0 Evertoniga. Klubi tegemistel pingsalt silma peal hoidev Liverpool Echo jäi eestlase panusega rahule.

“Vasakkaitsjana pidi ta takistama (Theo) Walcotti. Paberi peal tundus see ebavõrdse duellina. Väljakul nii oligi, kuid see oli eestlase kasuks. Korralik esitus,“ kirjutas Liverpool Echo ning andis Klavanile hindeks 7.

Liverpooli kaitseliini liidriks kerkinud maailma kõige kallim kaitsja Virgil van Dijk sai hindeks 8. Tema keskkaitsepartner Dejan Lovren pidi leppima hindega 6. “Tal oli õnne, et ta ei saanud Walcotti takistamise eest kollast kaarti. Külaliste kaitsjatest oli just temal kõige rohkem tegemist. Ei aidanud end kohatiste kobavate pallipuudetega,“ kirjutas Echo Lovreni kohta.

This Is Anfield andis Klavanile hindeks 8. Sama hinde said ka van Dijk ja Lovren. Rush The Kop andis Klavanile ja Lovrenile hindeks 6 ning van Dijkile 7. Mõlemad väljaanded märkisid, et eestlane tegi väljakul oma tööd korralikult.