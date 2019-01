Liverpool Echo: Jürgen Klopp tegi Ragnar Klavani Itaaliasse müümisega vea

Madis Kalvet reporter RUS

Ragnar Klavan ja Jürgen Klopp. Foto: IAN KINGTON, AFP/Scanpix

Liverpool FC on sel hooajal näitamas Premier League'is head mängu – 21. vooru järel hoitakse liigas esikohta, teisel positsioonil olevat Manchester Cityt edestatakse nelja silmaga. Samal ajal on tiim välja langenud mõlemast karikasarjast ning ka Meistrite liigas oldi alagruppi pidama jäämisele üsna lähedal.