Liverpool Echo: Jürgen Klopp on valmis kaaluma Ragnar Klavani eest tehtavaid pakkumisi. Kas eestlane vahetab juba augustis klubi?

Liverpool Echo kirjutab, et Klavan sooviks saada regulaarselt rohkem mänguaega ja seetõttu võib ta augustikuus ka klubist lahkuda.

Klavan on Liverpoolis pallinud kaks hooaega ja selle ajaga on ta pidanud meeskonna eest 53 ametlikku kohtumist. Kuna Joel Matip ja Dejan Lovren on lähinädalatel vigastustest paranemas ning viimati tegi Virgil van Dijki kõrval hea esituse ka Joe Gomez ja pead on tõstmas klubi akadeemia kasvandik Nat Phillips, siis olevat Klopp pakkumistele avatud.

Premier League'i hooaja avamängust jalavigastuse tõttu eemale jäänud Klavan on ise samuti peagi täie tervise juures. Liverpool Echo kirjutab, et Klopp sooviks ka edaspidi eestlast enda tiimis näha, kuna Klavan on oma professionaalsusega teistele suureks eeskujuks. Samas sobiva pakkumise võib ta aga vastu võtta. Kaks aastat tagasi maksis Liverpool Klavani eest FC Augsburgile 5 miljonit eurot.

Kui sobivat pakkumist aga ei tule, siis jääb Klavan jätkuvalt Liverpooli. Eestlasel on klubiga lepingut järel veel üks aasta, kuid tiim saab soovi korral seda kontrahti veel aasta võrra pikendada.