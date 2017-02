Liigatabeli lõpus, väljalangemistsoonis olev Londoni klubi maksab Liverpoolile laenulepingu kohaselt 2 miljonit naelsterlingit ja katab enamuse Sakho kopsakast palgatšekist.

Päris ostu-müügi tehinguni osapooled ei jõudnud, sest Liverpool küsib keskkaitsja eest soolast hinda - 20 miljonit naela. See on pisut suurem summa, mille eest Senegali päritolu prantslane 2013. aastal endale soetati (toim. - 18 miljonit).

Liverpool ja Crystal Palace kohtuvad teise ringi mängus omavahel 22. aprillil Anfieldil ja siis on vähemalt ühel mehel Jürgen Kloppile oi kui palju tõestada.

Pärast Sakho lahkumist on Liverpooli koosseisus neli tippklassiga keskmängijat, nende hulgas Ragnar Klavan. Jaanuaris lahkus teadupärast ka portugallane Tiago Ilori, kes liitus 3,75 miljoni naela eest esiliigas palliva Readingu meeskonnaga.

