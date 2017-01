Liverpooli pühapäevases FA karikamängus Plymouth Argyle'i vastu elas üks Argyle'i poolehoidja läbi suure personaalse tragöödia - mängu ajal suri haiglas tema poeg.

Kevin May oli parasjagu Anfieldi staadionile sisenemas, kui sai kõne, milles talle öeldi, et tema raskelt haige poeg on haiglas suremas. Šokis Mayd märkas kohalik politseinik, kes sai olukorra tõsidusest aru ning juhatas mehe staadioni siseruumidesse, kus Liverpooli klubi turvatöötajad teda lohutasid ning igakülgset abi pakkusid, selgub May poolt Liverpooli Facebooki seinale tehtud postitusest.

Kui May poja Danieli seisund pisut stabiliseerus, suundus May tribüünile, kuid ei jõudnud seal väga kaua olla, sest sai juba kümne minuti pärast uue teate: poeg on surnud. Tagasi siseruumidesse jõudnuna puhkes May nutma, mispeale seal olnud Liverpooli töötajad teda inimlikust kaastundest embasid ning veelkord lohutasid.

"Sain varsti aru, et ma ei sinna saa enam midagi parata ning mul ei olnud võimalik ka tagasi koju sõita, kuna olin Liverpooli tulnud autos reisijana. Läksin tagasi tribüünile ning tundsin end üksikuna, kuid kui Liverpooli fännid hakkasid laulma oma kuulsat "You'll Never Walk Alone'i", mõtlesin oma peas, justkui oleksid nad kõik koos seda minule laulnud. See tegi minu tuju palju paremaks," kirjutas May, kes soovis tänada teda aidanud korrakaitsjaid, klubi töötajaid ja fänne.