Lewandowski kurjustas Liverpooli eksjalgpalluriga: ta ei tea ju taktikast midagi

Hamanni sõnul on just Lewandowski üks peasüüdlasi, miks Bayern asub koduliigas alles kolmandal kohal. Sakslase arvates on Poola ründaja mänginud tänavu "isekalt ja laisalt".

Kui Saksamaa ajakirjanikud Lewandowskilt pärast Berliini Herthaga karikamängu kommentaari küsisid, teatas poolakas: "Ma pole väga huvitatud sellest, mida keegi arvab või kirjutab, eriti kui tegemist on tõeliselt rumala kommentaariga. Ma ei arva, et ta [Hamann] teab taktikast kuigi palju."

Sama meelt oli ka Lewandowski agent Maik Barthel, kelle arvates ei mõista Hamann, et poolakal on mõnes Bayerni mängus kindel taktikaline roll ja temalt ei saa seetõttu igas matšis väravasadu nõuda.

Bayern alistas Saksamaa karikavõistluste kaheksandikfinaalis Hertha lisaaja järel 3:2.