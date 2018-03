L'Equipe: Liverpool jahib veel üht Southamptoni jalgpallurit

Liverpooli jalgpalliklubi, kes soetas jaanuaris FC Southamptonist kaitsja Virgil van Dijki, tahab sel suvel Lõuna-Inglismaa sadamalinna meeskonnast hankida ka poolkaitsja Mario Lemina.

Prantsuamaa maineka spordilehe L'Equipe andmetel näeb Liverpool 24-aastases Leminas suurepärast poolkaitsepartnerit Naby Keitale, kes liitub suvel RB Lepizigist.

Southampton maksis Lemina eest eelmisel suvel Torino Juventusele oma klubi rekordit tähistavad 15,4 miljonit naela. Kuigi Southampton on Inglismaa kõrgliigas suurtes raskustes, on Lemina teinud suurepärase hooaja.

Liverpool on viimastel hooaegadel maksnud Southamptoni mängijate eest koguni 178 miljonit naela - sealt on ostetud Rickie Lambert, Adam Lallana, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne, Sadio Mane ja Van Dijk. Viis viimast on ka tänasel päeval klubi põhitegijateks.

Inglismaa vutifännid viskavad juba pikemat aega nalja, et FC Southampton peaks kolima Melwoodi (Liverpooli treeningbaas- toim.) ja nimetama end ümber Liverpooli Akadeemiaks.