Leiti Argentina tippjalgpallurit vedanud lennuki rusud

Suurbritannia lennuõnnetuste uurimise osakond (AAIB) teatas, et Cotentin'i poolsaarel asuvalt Surtainville`i rannalt leiti kaks lennuki istmepatja, mis on ekspertide sõnul pärit just kadunuks jäänud Piper PA-46 Malibu väikelennukilt.

Prantsusmaa ja Inglismaa ametivõimude kinnitusel alustatakse lähiajal veealuste otsingutega. Kuna hetkel on ilmastikutingimused ebasoodsad, tehakse otsingutega algust ilmselt nädalavahetusel. AAIB on lennuki tõenäolise allakukkumise paigana määratlenud nelja ruutmiili suuruse ala.

Piper PA-46 Malibu väikelennuk kadus radarilt eelmisel esmaspäeval Alderney saare lähistel, lisaks jalgpallurile viibis pardal vaid piloot David Ibbotson. Koheselt alustati ka otsingutega, kuid kolm päeva hiljem need lõpetati, sest Sala ja Ibbotsoni elusana leidmise tõenäosus oli praktiliselt olematu. Päästjad jõudsid 80 tunniga läbi otsida umbes 4400 ruutkilomeetri suuruse ala.

28-aastane Sala sõlmis vaid mõned päevad enne saatuslikku lennureisi Inglismaa kõrgliigaklubi Cardiff Cityga lepingu. Walesi pealinnas baseeruv klubi maksis Nantesis mänginud argentiinlase ülemineku eest 17 miljonit eurot.