Leicesteri tähtmängija on siirdumas hoopis Itaaliasse

Itaalia hõbedane meeskond AS Roma on Leicesteri ääreründaja Riyad Mahrezi soetamisele lähedamal kui eales varem, kirjutab Soccernet.

26-aastane Mahrez on Romaga liitumise poolt ning viimased täpsustused üleminekusumma osas on jäänud komistuskiviks ülemineku teostamisele. Kui Leicester on küsinud Mahrezi eest 40 miljonit eurot, siis Roma on proovinud jõuda kokkuleppele 30 miljoni euro suuruse tasuga, ent tulutult.Nüüd on itaallased suurendanud oma pakkumist ning jõudnud Leicesteriga kokkuleppele 35 miljonit eurot + 3 miljoni euro eest boonuseid.