Leicesteri ja Inglismaa koondise ründaja Vardy oli lähedal karjääri lõpetamisele ja Ibizale tööle minemisele

Eelmisel Premier League'i hooajal Leicester City üllatusvõiduni viinud ning Inglismaa koondisesse murdnud ründaja Jamie Vardy oli mõned aastad tagasi lähedal sellele, et jalgpallurikarjäär sootuks lõpetada ning Ibizale pidude promootoriks tööle minna.

Praeguseks 30-aastane Vardy oli hooajal 2012-13 Leicesterisse kolides õnnetu ning pärast seda, kui ta lõi oma esimese 29 mänguga vaid viis väravat, keerlesid mehe peas tõsised loobumismõtted.

"Istusime Jamie'ga maha ning selgitasime koos Steve'iga (Leicesteri üks toonastest abitreeneritest Steve Walsh), milliseks mängijaks ta ühel päeval saada võib," meenutas Leicesteri praegune peatreener Craig Shakespeare, kes toona oli sarnaselt Walshile ametis klubi abitreenerina. "Me ei maininud mitte ainult seda, et ta on võimeline Premier League'is läbi lööma, vaid ka seda, et tal on võimalus jõuda Inglismaa koondisesse."

"Meie töö on mängijaid toetada. Vahel kahtlevad enda võimetes nemadki."