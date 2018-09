Leicester sõlmis MM-il säranud inglasega uue pikaajalise lepingu

Pärast suvist jalgpalli MM-i, kus Harry Maguire aitas koondisel jõuda poolfinaali, seostati 25-aastast keskkaitsjat tihedalt Manchester Unitediga. Leicester teatas suvel, et ühtegi pakkumist Maguire osas arutlusele ei võeta.

"Kogu see aeg, mis ma Leicesteris olen veetnud, on klubi minu vastu väga sõbralik olnud," sõnas Maguire. "Leicester andis mulle võimaluse mängida Premier League'is ja võidelda pääsu eest MM-ile sõitnud koondisesse."

Maguire liitus Leicesteriga 2017. aasta suvel 17 miljoni naela eest ja tegi eelmisel hooajal kaasa kõik Premier League'i kohtumised algusest lõpuni.