Leicester City'ga liitus kogenud keskkaitsja

2016. aasta Inglismaa meisterklubi Leicester City teatas täna, et on sõlminud kolme aasta pikkuse lepingu 30-aastase Jonny Evansiga.

Kolmekordne Premier League'i võitja Jonny Evans veetis viimased kolm hooaega West Bromwich Albionis ja oli lõppenud hooajal meeskonna kapten.

West Bromwich Albion jäi tänavusel hooajal Premier League's viimaseks ja langes EFL Championshipi. Evansil oli lepingus klausel, mis lubas väljalangemise puhul klubi vahetada. Sky Sportsi andmetel on üleminekutasuks 3,5 miljonit naela.

"Ma loodan, et suudan meeskonnale ja klubile palju pakkuda," rääkis Evans Leicester City TV-le antud intervjuus. "See on suurepärane koht, kus jalgpalli mängida. Siin on toetavad fännid ja fantastilised mängijad - need on põhjused, miks otsustasin Leicesteriga liituda."

Leicester City peatreener Claude Puel lisas: "Jonny on Premier League's väga kogenud mängija ja tema liitumine on klubi jaoks suurepärane uudis."