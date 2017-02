Leicester City staarmängijad lõid Ranierile noa selga?

Claudio Ranieri ja Jamie Vardy Reuters

Inglise tabloidlehe The Suni andmetel olid Leicester City peatreeneri Claudio Ranieri vallandamise taga klubi neli staarjalgpallurit, kes käisid meeskonna omanikule kurtmas, et mängijate usaldus peatreeneri vastu on kadunud.