Leicester City püstitab hukkunud omaniku mälestuseks ausamba

60-aastane Tai ärimees suri 27. oktoobril koos nelja inimesega helikopteriõnnetuses Leicester City koduväljaku King Power staadioni kõrval.

"Ma plaanin püstitada oma isa ausamba King Poweri staadioni kõrvale, sest see on sobiv viis mälestada meest, kes tegi kõik võimalikuks. Ta jääb igavesti meie südamesse. Teda ei unustata kunagi," sõnas Vichai poeg Aiyawatt.

The late Leicester City Chairman Vichai Srivaddhanaprabha will be immortalised at King Power Stadium through the commissioning of a memorial statue.