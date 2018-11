Leicester City peatreener: mängu tulemus ei ole laupäeval oluline

Puel ütles, et laupäeval, kui Leicester kohtub Premier League`is võõrsil Cardiff Cityga, pole tulemus kõige olulisem.

"Jalgpalli mängimine ei ole sel nädalal meie prioriteediks. Me jätkame mängimist mehe auks, kes on meie klubi jaoks väga palju teinud," sõnas Puel.

"Tulemus ei ole antud hetkel oluline. Tähtis on meie kirg ja meie tahe anda endast parim oma esimehe auks. Meil on kohustus seda teha," lisas peatreener. "Olen kohtumise eel enesekindel, sest treeningud on näidanud, et mängijad suudavad endast parima anda."

Seoses Srivaddhanaprabha surmaga algavad kõik selle nädala Inglismaa liigamängud minutilise leinaseisakuga.

Srivaddhanaprabha hukkus pärast Leicesteri ja West Hami liigamängu, kui tema helikopter kukkus vaid mõned hetked pärast kodustaadionilt õhkutõusmist alla, plahvatas ja põles maani maha. Lisaks klubi omanikule sai surma veel neli inimest.