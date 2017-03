Premier League'i tiitlikaitsja Leicester City tahab vallandatud Claudio Ranieri asemele peatreeneriks palgata Inglismaa jalgpallikoondise eksjuhendaja Roy Hodgsoni.

BBC Sport kirjutab, et klubi on 69-aastase Hodgsoniga mitteametlikke läbirääkimisi pidanud, kuid ta on vaid üks potentsiaalne kandidaat.

Kui tulemused paranevad, on võimalik, et peatreeneri asetäitjaks määratud Craig Shakespeare jääb ametisse hooaja lõpuni. Oma esimeses mängus Leicesteri tüüris saavutas ta esmaspäeval Liverpooli üle 3:1 võidu.

Leicester City väljalangemistsooni kukutanud Ranieri vallandati 23. veebruaril, üheksa kuud pärast ajaloolist tiitlivõitu.

Hodgson on tööta alates 2016. aasta EM-i lõpust, kui ta pärast kaheksandikinaali kaotust Islandile Inglismaa peatreenerikohalt tagasi astus. Klubitreenerina on ta juhendanud Fulhami 2010. aastal Euroopa liiga finaali ja töötanud ka Liverpoolis ja West Bromwich Albionis.