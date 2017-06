Leicester City palkas Shakespeare'i alaliseks peatreeneriks

Premium League'i 2016. aasta võitja Leicester City ülendas senise peatreeneri kohusetäitja Craig Shakespeare'i meeskonna alaliseks juhendajaks, sõlmides temaga kolmeaastase lepingu.

53-aastane Shakespeare oli Leicester City peatreeneri kohuseid täitnud alates veebruarist, mil sule sai sappa klubi ajaloo esimese Inglise meistritiitlini vedanud itaallane Claudio Ranieri.

"Craig on näidanud, et temas on olemas kõik omadused, mis selles rollis edukaks olemiseks on vaja - nii juhtimises, motiveerimises ja talentide üles töötamises. Need omadused koos esmaklassilise otsustusvõimega, teadmistega Leicester City ja selle filosoofia kohta ja klubi igal tasandil teenitud lugupidamisega tähendavad, et ta sobib ideaalselt meid edasi viima," ütles klubi kodulehel Leicester City aseesimees Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

"Meie peamine eesmärk lähiaastatel on viimase kahe hooaja erakordsed kogemused edasi kanda õppetundideni, mis tugevdaksid ja suurendaksid klubi võimalusi saavutada pikaajalist ja jätkusuutlikku edu. Järjepidevus on üks selle protsessi võtmeelemente."

Läinud hooajal võitles Leicester City kõrgliigasse püsimajäämise nimel ning sai lõpuks 20 meeskonna seas 12. koha. Meistrite liigas jõudis klubi veerandfinaali.