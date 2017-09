Leicester City maksab 14-sekundilise hilinemise eest kallist hinda

Inglismaa üle-eelmise hooaja jalgpallimeister Leicester Cityt tabas valus tagasilöök. Nimelt ei või nad enne jaanuarikuud kasutada Adrien Silvat, sest portugallase klubivahetuse vormistamisega jäädi 14 sekundit hiljaks.

Leicester maksis 28-aastase Portugali koondise poolkaitsja eest Lissaboni Sportingule 22 miljonit naela, kuid kuna tehingut ei jõutud vormistada 31. augustiks, ei lubata Silval enne jaanuarit uue klubi eest mängida.

Inglismaa meeskonna jaoks on olukord väga täbar, sest ametlikult on Silva nende mängija, mis tähendab, et neil tuleb talle järgnevate kuude eest ka palka maksta. Väljakule lubatakse ta aga alles 1. jaanuarist, kui uus üleminekuaken avaneb.

Leicesteri meeskond on juba teada andnud, et kavatseb rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) otsuse, millega jäeti Silva registreerimata, vaidlustada.

Leicesteril jäi Silva ostmine viimasele minutile, sest veel 31. augusti hommikul polnud kindel, kas nende keskväljamootor Danny Drinkwater siirdub Chelsea`sse või mitte. Lõpuks kolis inglane siiski Londoni klubisse 35 miljoni naela eest.