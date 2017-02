Eelmisel nädalal Claudio Ranieri vallandanud Leicester City jalgpalliklubi loodab uueks peatreeneriks meelitada kogenud hollandlase Guus Hiddinki.

70-aastane Hiddink juhendas viimati eelmise hooaja lõpus Chelseat, kui võttis ameti üle vallandatud Jose Mourinholt.

Leicesteri juhid olid nädalavahetusel Hiddinkiga ühenduses, kuid väidetavalt ei soovi hollandlane nii lühikese etteteatamise aja järel ametisse asuda, kirjutab The Guardian. See võib tähendada, et ajutiseks juhendajaks tõusnud Craig Shakespeare võib heade tulemuste korral saada ka ametlikuks peatreeneriks.

Shakespeare´i esimene mäng Leicester City ajutise bossina on juba täna õhtul Liverpooli vastu.