Legendaarne Tšehhi väravavaht tõmbab karjäärile joone alla

"Mul on käsil 20. hooaeg professionaalse jalgpallurina ja 20 aastat on möödas minu esimesest profilepingust, seega tundub õige aeg teatada, et lõpetan pärast praegust hooaega oma karjääri," kirjutas 36-aastane tšehh sotsiaalmeedias.

"Olles mänginud Premier League'is 15 aastat ning võitnud kõik tiitlid, mis võimalik, siis tunnen, et olen saavutanud kõik eesmärgid," jätkas Cech. "Kavatsen Arsenalis edasi pingutada ning loodetavasti õnnestub hooaja jooksul veel üks karikas pea kohale tõsta. Ootan huviga, mis elu ootab mind väljaspool väljakut."

Cech alustas profikarjääri Tšehhi kõrgliigas, kus ta mängis Chmel Blšany ja Praha Sparta ridades. 2002. aastal liitus ta Prantsusmaa kõrgliiga klubi Rennes'iga.

2004. aastal liitus ta Londoni Chelseaga, kus ta veetis järgmised 12 aastat. Selle aja jooksul võitis ta neljal korral Premier League'i, ühe korra Meistrite ja Euroopa Liiga ning neljal korral Inglismaa karika. Viimased kolm aastat on ta esindanud Chelsea linnarivaali Arsenali.

Tšehhi jalgpallikoondist esindas ta 124 kohtumises. Ta on valitud üheksal korral Tšehhi parimaks jalgpalluriks.