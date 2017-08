LeBron James soovib Klavani klubi täbarasse olukorda asetada

Liverpool FC klubi vähemusosanik, NBA superstaar LeBron James palus klubil Philippe Coutinho Barcelonale müüa.

James on Liverpooli klubis väikeosanik, kuid varem on ta mõista andnud, et hoiab pöialt ka Barcelonale.

Ei tea, kas just Jamesi tõttu, aga Hispaania väljaande Sport andmetel on Liverpooli omanik Fenway Sports Group nõustunud Barcelonaga taas läbirääkimised Coutinho üleminekusumma osas avama. 25-aastase brasiillase eest küsitakse koguni 150 miljonit eurot.