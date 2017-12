LAINEID LÖÖV VIDEO | Ragnar Klavani mängusärk tõi noorele tüdrukule rõõmupisara silma

Noor Eesti tüdruk Alessandra sai jõuludeks kingituseks Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani FC Liverpooli mängusärgi. Kingitus võttis Alessandral rõõmust silma märjaks ning säärane emotsionaalne video hakkas internetis vilkalt levima.

Loomulikult oli Liverpooli fännidel hea meel, et nende mängumehe särk võib nii palju rõõmu teha. Video jõudis ka Inglismaa meediasse ning seal tõdeti, et tõenäoliselt ei oska kohalikud arvatagi, kui oluline sportlane on Klavan oma kodumaal.

Loomulikult avaldati fännifoorumites lootust, et Alessandral õnnestub peagi saada ka Klavani autogrammiga Liverpooli särk.

32-aastane Klavan on viimasel ajal kinnitanud Liverpooli algkoosseisus kindlalt kanda ning viimati aitas ta tiimil 5:0 alistada Swansea City. Klavan on Premier League'is sel hooajal teinud Liverpooli 20-st kohtumisest algusest lõpuni kaasa 12. Kõikide sarjade peale on tal sel hooajal kirjas 17 mängu. Kokku on keskkaitsja Liverpooli särgi ametlikes matšides kandnud 42 korda.