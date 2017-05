Lahkumismängul kolm panustajat õnnelikuks teinud John Terryl lasub kihlveokahtlus

Inglise jalgpalliliit on alustanud uurimist seoses pühapäevase Londoni Chelsea ja Sunderlandi kohtumisega, kus karjääri lõpetanud John Terry avapoolajal Stamford Bridge'i publikuga hüvasti jättis.

Alaliidule tundub kahtlane, et kolm spordiennustajat ära arvasid, millisel minutil Terry välja vahetatakse. Selleks oli 26. mänguminut ning just sellisele sündmusele (koefitsent 100-1) panustamine tõi kolmele õnnelikule kokku sisse 3500 naelsterlingit.

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni juhid on palunud panustega seoses kihlveokontorilt Paddy Power lisainformatsiooni.

Intriigi lisab loosse tõsiasi, et ka üks populaarsemaid Chelsea fännide Twitteri lehekülgi cfcuk ennustas Terry lahkumisminutit õigesti. Lehekülje haldaja Dave Johnstone ütles ajalehele Daily Mail, et see oli vaid õnnelik juhus.

Arvatakse siiski, et Terry väljavahetamine 26. minutil oli mängija ja peatreener Antonio Conte vahel kokku lepitud juba enne mängu. 26 on ka Terry särginumber.