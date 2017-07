Lacazette tahab Arsenaliga liituda

L'Equipe teatel on Lyoni ründaja Alexandre Lacazette andnud rohelise tule, et klubi võib ta maha müüa Londoni Arsenali.

Hetkel pakub Arsenal paar miljonit vähem kui Prantsusmaa klubi sooviks, kuid kaks meeskonda peaksid kokkuleppele jõudma juba varsti.

Kuid varem oligi suuremaks küsimuseks see, et kas ründaja ise soovib Arsenaliga liituda. Nüüd on aga ka see probleem lahendatud.

Selline asjade käik võib aga tähendada, et Alexis Sanchez on tõesti lahkumas Londoni klubist. Tšiili koondislane ütles ka ise paar päeva tagasi, et tema tulevik on selge, kuid ta ei saa veel avalikustada midagi.