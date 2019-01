La Manche'i kohal kadunuks jäänud Premier League'i jalgpalluri otsingud lõpetati tänaseks

Guernsey politsei teatel jäi lennuk kadunuks esmaspäeva õhtul. Väikelennukis Piper Malibu viibis kaks inimest - lisaks jalgpallurile piloot. Esmaspäeval alustati ka otsinguid Alderney lähistel.

„Päästeüksus viib läbi operatsiooni lennuki leidmiseks. Lennuk kadus radarilt esmaspäeval Alderney saare lähistel. Lisaks Guernsey ja Alderney päästepaatidele on otsinguid teostamas ka kaks helikopterit,“ teatas Guernsey politsei.

Lennuki kadumise hetkel sadas piirkonnas vihma, kuid mitte tugevalt. Otsingute käigus halvenesid ilmastikuolud aga järsult ning lisaks tugevnenud vihmasajule tõusis märgatavalt ka tuule kiirus.

Praeguseks on ametivõimud kinnitanud, et Sala oli kindlasti sellel lennukil. "Saame kinnitada, et Emiliano Sala oli Nantes'ist Cardiffisse siirdunud lennukil," teatas Prantsusmaa Lennuameti pressiesindaja. Sala ja lennukit juhtinud piloot kuulutati ametlikult kadunuks.

Otsingu läbiviijad teatasid täna pärastlõunal, et ei usu, et kedagi elusalt leitakse, sest õnnetus juhtus juba esmaspäeval ja lennuk pidanuks Cardiffis maanduma eile õhtul kell 21.

"Mida edasi aeg läheb, seda väiksemaks muutub tõenäosus kedagi elavalt leida. Vesi on praegusel aastaajal väga külm," märkis merepääste vanemohvitser John Fitzgerald väljaandele CornwallLive.

Politsei kinnitas täna keskpäeval, et otsinguid jätkavad kaks lennukit, kaks helikopterit ja üks laev.

Teisipäeva õhtul tuli teade, et lennuki otsingud on tänaseks lõpetatud. Senised katsed väikelennukit ja pardal olnud inimesi leida pole paraku mingeid tulemusi andnud.

Sala endine koduklubi Nantes teatas, et nad jätavad traagilise õnnetuse tõttu oma homse liigamängu ära.