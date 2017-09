Kümnekesi jäänud Liverpool sai hävitava kaotuse Manchester City'lt, Klavan mängis 90 minutit

Kolmest mängust kaks võitnud ja ühe viigistanud Jürgen Kloppi hoolealused võisid Etihadi staadionile minna üsna enesekindlalt, sest pea kõik olulisemad mängijad on terved ning täiendust on saadud endise Arsenali poolkaitsja Alex Oxlade-Chamberlaini näol. Erandiks on vaid pikemal vigastuspausil olevad Adam Lallana ja Nathaniel Clyne.

Meie jaoks oli mõistagi põhiküsimus see, kas keskkaitsja Klavan alustab pingilt või algrivistuses. Sel hooajal oli ta Premier League'is platsile saanud vaid 1:0 võidumängus Crystal Palace'i üle. Viimasel Arsenali mängul, mille Liverpool võitis 4:0, polnud teda väljakule vaja. Ka viigiliselt lõppenud hooaja avamängus Watfordi vastu seisid keskkaitses Dejan Lovren ja Joel Matip.

Tund enne mängu sai selgeks, et Klopp teeb võrreldes Arsenali mänguga algrivistuses kolm vahetust. Lisaks Klavanile, kes vahetas välja horvaat Dejan Lovreni, alustab Loris Kariuse asemel väravapostide vahel belglane Simon Mignolet ning 18-aastane Trent Alexander Arnold võtab paremkaitses sisse Joe Gomezi koha.

Klopp põhjendas mängu eel Klavani platsile saatmist: "Dejan pole vigastatud. Muidu ta poleks meil täna koosseisus, aga tal oli veidi pingelisem koondisepaus. Raggy ei mänginud Eesti teises kohtumises ning ta tegi Crystal Palace'i vastu silmapaistva esituse."

Seega võib öelda, et kollane kaart Kreeka - Eesti valikmängus, mis Klavani järgmiseks Küprose kohtumiseks pealtvaatajaks jättis, oli millegi jaoks ka kasulik.

JA CITY SAAB ENNE LÕPPU VEEL VIIENDA!

Kaks lisaminutit.

City oli lähedal juba viiendale väravale, kui Sane'i söödust sai Agüero hästi löögile, kuid Mignolet päästab joonelt.

City on täielikult domineerimas kohtumist ja hetkel on jäänud mängida 5 + lisaminutid. Liverpool on täielikult alla andnud.

Priit_Enson: City ja United jagavad hooaja lõpus ka karikat ilmselt.

Tundub, et Liverpooli mängijad on seisust väga frustreertud ning Can saab kollase Agüerole jalgadesse sõitmise eest.

CITY LÖÖB NELJANDA!

City oli lähedal neljandale väravale, kui Mendy tsenderdab palli Liverpooli kasti ning Matip lööb peaaegu omavärava, kuid Mignolet päästab viimasel hetkel.

City teeb viimase vahetuse ning väljakule saab Otamendi asemel Eliaquim Mangala.

70 min. Alexander-Arnold lööb karistuslöögi ilusti City värava alla, kuid pall ei leia ühtegi punast särki.

Solanke sööstab kohe ründesse ning mängib palli ilusti Milnerile, kelle vastu tehakse viga.

Liverpool teeb viimase vahetuse, kui Firminho asemel tuleb Solanke väljakule. See tähendab, et Klavan saab täna mängida kõik 90 minutit.

Jesuse teine värav: https://twitter.com/premtrackerapp/status/906500035864653824

Ennem tugeva löögi näkku saanud ja mängust välja vahetatud Edersoni ei viidud haiglasse, vaid lähedal olevasse Manchesteri Terviseinstituuti, kus kardetakse, et tal võib olla lõualuumurd.

City ja Liverpool teevad mõlemad vahetused: Jesus, kes pole peatreeneri otsuse üle küll väga õnnelik, tuleb pingile ja väljakule saab Leroy Sane. Liverpoolil läheb mängust välja Georginio Wijnaldum, keda asendab James Milner.

Fernandinho söödab palli Agüerole, kes omakasupüüdmatult lööb palli Jesusele, kes paneb selle Mignolet selja taha.

CITY LÖÖB KOLMANDA!

53 min. Agüero saab palli jälle võrku, kuid juba teist korda täna pärastlõunal ütleb joonekohtunik, et City väravat ei loeta, kuna oli suluseis.

Suller: Tsenderduse hetkel läksid palli peale 3 City ründajat ning Livepooli poolelt läks ainult Klavan võitlusesse, ülejäänud punased vahtisid mokk töllakil. Aga küllap fännide arvates on jälle Klavan süüdi, et oli valele positsioonil (lappis Matipi auku).

Teine poolaeg on alanud ning väljakule on tulnud Liverpooli eest debüüti tegev Alex Oxlade-Chamberlain! Salah läheb pingile.

City teine värav: https://twitter.com/E1_MCFC/status/906493421925183490

POOLAEG!

Jesus oli Liverpooli kaitsjate poolt täiesti katmata ning City sai väga-väga lihtsa värava.

VÄRAV! CITY LÄHEB 2:0 JUHTIMA JESUSE VÄRAVAST!

City arvab, et nad on löönud teise värava aga SEE EI LOE! Jesus jookseb juba tähistama, kuid joonekohtunik ütleb, et ründaja oli suluseisus.

8 minutit lisaaega.

Ja tehaksegi vahetus Ederson viiakse kanderaamil minema ja Bravo asub City väravapostide vahele.

Tundub, et City väravavaht Ederson ei saagi mänguga enam jätkata ning Cladio Bravo on juba soendust tegemas.

Mane mängib ohtlikult ja lööb jalaga vastase väravavahti jalaga näkku. Kohtunik isegi ei kõhklend, et see on punane.

LIVERPOOL JÄÄB KÜMNEKESI! Sadio Mane saab otse punase.

35. minut: Mignolet tõrjub nurgalöögi järel jalaga Jesuse pealelöögi.

Tõepoolest. Klavanil oli kaks meest katta. Matipi ümber tühi maa. Samas hoidis kamerunlane korralikult liini. Väga õnnetu olukord.

Avavärav: https://twitter.com/SaharaFootball/status/906487682058113025

Salah'l super võimalus 31. minutil viigistada, aga ei keeranud palli City väravavahist Edersonist mööda.

https://twitter.com/TomLawrence3/status/906487135179505664

Emre Can põrutab otse peale, aga keerutab väravast mööda.

Mane võetakse karistusala äärel maha. Penalti polnud kaugel. Fernandinhole kollane. Liverpoolile väga ohtlik karistuslöök 28. minutil.

Agüero hammustas Liverpooli suluseisu lõksu läbi. Suurem kivi läheb Klavani, väiksem Matipi kapsaaeda.

Ai-ai-ai! Agüero pääseb Klavani nina alt minema ja viib City 1:0 juhtima.

23. minutil Liverpooli nurgalöök. Rünnak lõpeb suluseisuga. Klavan on saanud juba parajalt üles-alla spurtida.

Daily Mirrori pealkiri:

Alexander Arnold korjab endale 20. minutil kollase kaardi. Äärekaitsjal seda nii vara omada pole just kuigi kasulik.

Küsitakse, kust pilti näeb. Vastan: Viasat Sport Baltic.

Alexander Arnold kingib 12. minutil Cityle nurgalöögi. Väga kehv tagasilöök väravavahile, mida Mignolet kätte ei saanudki.

https://twitter.com/StephenTraLaLa/status/906482541204525057

City esimene nurgalöök tuleb 9. minutil, aga pealelöögini kodumeeskond ei jõua.

Esimene kollane kaart juba 6. minutil City keskkaitsjale Otamendile Mohamed Salah maha tõmbamise eest. Karistusala paremalt äärelt karistuslöök.

4. minutil City ohtlik karistuslöök. Jesus saab ka peaga löögile, aga sihik pole veel paigas.

2. minutil juba Liverpoolil nurgalöök, kuid otse väravavahi kätesse.

Mäng algas!

Jürgen Klopp põhjendas Ragnari eelistamist Dejan Lovrenile: "Dejan pole vigastatud. Muidu ta poleks meil täna koosseisus, aga tal oli veidi pingelisem koondisepaus. Raggy ei mänginud Eesti teises kohtumises ning ta tegi Crystal Palace'i vastu silmapaistva esituse." http://www.liverpoolfc.com/news/first-team/274698-klopp-explains-defensive-changes-for-clash-with-city

https://twitter.com/AshKahn1/status/906468259079360513

https://twitter.com/AnfieldLexus/status/906467383933652992

Väljaanne Liverpool Echo nimetab Klavani kuulumist algkoosseisu Jürgen Kloppi valiku suurimaks šokiks. Ju oli tal meeles, et Klavan mängis eelmisel hooajal City vastu koguni 180 minutit ehk kaks täismängu.

Sellised mehed Liverpooli pingil. Teiste seas ka Oxlade-Chamberlain. https://twitter.com/LFC/status/906464665156407296

Man City algrivistus: https://twitter.com/ManCity/status/906464702217244672

Suurepärane uudis! https://twitter.com/LFC/status/906464451758624768/photo/1