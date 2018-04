Kuidas tuli ManUnited ikkagi ManCity vastu raskest seisust välja? Nad ei tahtnud olla võidupidu vaatavad jobud

Inglismaal oleks võinud laupäeval selguda tänavuse hooaja jalgpallimeister ning vahepeal oldigi sellele päris lähedal. Manchester City vajas tiitli kindlustamiseks võitu Manchester Unitedi üle, kuid lõpuks tuli neil vastu võtta 2:3 kaotus.

ManCity asus avapoolajal koduväljakul 2:0 juhtima, kuid teisel poolajal muutus mängupilt totaalselt. Esmalt tõid Paul Pogba kaks väravat tabloole viigi ning seejärel tõi Chris Smalling ka Unitedile võidu.

“Olime avapoolaja järel löödud. Teadsime, et peame teisel poolajal näitama sisu ja mängima uhkusega. Esimene poolaeg oli kohutav,“ rääkis võiduvärava löönud Smalling Inglismaa meediale.

“Peatreener (Jose Mourinho) ei pidanudki poolajal väga palju midagi ütlema. Saime ka ise aru, et olime end alt vedanud. Ta ütles, et ta ei taha, et me oleksime need jobud, kes vaatavad pealt, kuidas ManCity tiitlivõitu tähistab,“ lisas Smalling, et just selle vaatepildi vältimiseks tuli neil end teiseks poolajaks tõsiselt kokku võtta.