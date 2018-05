Kuidas saab Chelsea omanik Roman Abramovitš tagasi Londonisse? Ta peab tõestama, et tema suur varandus on pattudest puhas

Nädalavahetusel jõudis avalikkuse ette info, et Londoni Chelsea jalgpalliklubi miljardärist omanikku Roman Abramovitši ei lubata enam Suurbritanniasse. Venelase sponsoriviisa lõppes eelmisel kuul ja seda ei ole enam pikendatud.

Seetõttu on Abramovitš naasnud Venemaale ja ta ei saanud osa ka Chelsea jalgpallimeeskonna laupäevasest FA Cupi võidust.

Abramovitš on pihtide vahele võetud, kuna britid on alustanud suuremat sõda venelastest oligarhide vastu, kes igapäevaselt Londonis ja mujal Suurbritannias elavad.

Venemaa ja brittide suhted on pingelised pärast Sergei Skripali mürgitamist ning oma koosa on nüüd saanud Suurbritannias resideeruvad Venemaa oligarhid.

Briti meedia kirjutab, et Abramovitš on praeguseks taandatud samale tasemel inimestega, kes taotlevad riigi viisat esmakordselt. Kuidas saab Abramovitš aga taas õiguse Londonisse naasta? Väidetavalt peab ta suutma tõestada, et tema varandus on ausalt teenitud ja seejärel antaksegi talle taas viisa pihku.

Täpsemalt on Abramovitši varanduse suuruseks umbes 10 miljardit eurot ning ta peab suutma tõestada, et vähemalt 2 miljardit Suurbritanniasse investeeritud rahast on pärit legaalsetest äridest.

Seni oli Abramovitšil 40 kuu pikkune viisa ja selle tegi ta enne 2015. aastat. Just sel aastal muudeti viisatingimusi karmimaks.