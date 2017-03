Inglismaa jalgpalli kõrgliiga vooru keskses mängus tegid Manchester City ja Liverpool 1:1 viigi. Biitlite kodulinna keskkaitsja Ragnar Klavani mängu hinnati kohalikus meedias keskpäraseks.

Liverpooli tegemisi kajastav This is Anfield andis eestlasele hindeks 7 ning tema partnerile Joel Matipile 7,5. "31-aastase Klavani esitus oli ebakindel. City ründajatel tekkis tema ees küll selge edu kiiruses, kuid tegelikult sai ta oma kogemustega küllalt kenasti hakkama. Oleks võinud tegutseda väravaolukorras (Sergio) Agüero katmisel paremini, kuigi (Kevin) De Bruyne'i sööt oli ülitäpne."

Liverpool Echo andis Klavanile ja ka Matipile 6 punkti. "Klavan sai Agüero katmisega kenasti hakkama avapoolajal, kuid ei suutnud ära hoida City viigiväravat. Samas oli tal väravaolukorras ka vähe võimalusi, kuna de Bruyne andis ideaalse väravasöödu."

Daily Mail hindas eestlase esitust 7 ning Matipi oma 7,5 punkti vääriliseks. "Säilitas oma koha algkoosseisus Dejan Lovreni ees ning õigustas peatreeneri valikut. Olid küll mõned närvilised momendid, aga muidu soliidne esitus."

Mirror andis Klavanile 6 ja Matipile 7 punkti. "Klavanil oli õnne, sest ta pääses mitmest ebaõnnestunud olukorrast puhtana."