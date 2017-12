Kuidas hindas Klavani esitust 5:0 võidumängus Inglise meedia?

Liverpooli kohalik ajaleht Liverpool Echo jagas pärast 5:0 võitu Swansea City üle kõige heldemalt hindeid ründeliinile ja oma kolmanda värava Liverpoolis löönud paremkaitsjale Trent Alexander-Arnoldile.

Kogu mängu kaasa teinud Ragnar Klavani esitus hinnati 7 palli vääriliseks. "Hoidis tõesti asjad lihtsana. Näitas oma füüsilist kohalolekut Oliver McBurnie taltsutamisega ja tegi hea bloki, kui Swansea ründaja Matipist mööda pääses," kirjutati selgituseks.

Klavani klubikaaslased said järgmised hinded: Simon Mignolet 7, Trent Alexander-Arnold 7, Andy Robertson 6, Joel Matip 6, Emre Can 6, Georginio Wijnaldum 8, Alex Oxlade-Chamberlain 7, Philippe Coutinho, Roberto Firmino 9, Mohamed Salah 8.

Vahetusmehed: Adam Lallana 6, Dominic Solanke 7, James Milner 6.

Samas portaalis korraldatud lugejate hääletusel on Klavani tulemuseks hetkel kujunenud 7.2, mis on Liverpooli meestest paremuselt viies tulemus. Kõrgeima skoori (8.7) on koguud Firmino, madalaima Can (5.9).

Portaal The Anfield Wrap pani Klavanile samuti hindeks "7", Alexander-Arnoldile aga ainsana "9".

"Klavani kohta võib enamus kordadel öelda: "Tegi põhiasjad korralikult ära." Kindlasti teeb ta varem või hiljem mõne piinliku vea, tuletades meile meelde, et ta pole veel vajalikul tasemel, kuid viimasel ajal on talle raske midagi ette heita. Blokeeris täna hästi vastaste pealelööke ja sekkus olukordadesse korralikult," seisab eestlase hinde taga.

Daily Mirror piirdus iga mängija puhul paarisõnalise kirjeldusega. Sealgi "7"-ga hinnatud Klavani kohta öeldakse: "Anfieldil selgelt alahinnatud mängija. Ta on kahevõitlustes tugev ja võib ka häid sööte anda."

