Kui palju teenivad Manchester Unitedi ässad nädalas palka? Kui palju teenis Pogba agent rekordilise ülemineku pealt?

Paul Pogba teenib tunnis üle tuhande euro Foto: Carl Recine, REUTERS

Der Spiegeli ajakirjanike poolt peagi ilmuv raamat "Football Leaks: The Dirty Business of Football" avaldas Manchester Unitedi mängijate nädalapalgad - muuhulgas selgus, et Zlatan Ibrahimović on Premier League'i ajaloo kõige kõrgema palgaga mängija.