Kui palju hakkab Premier League'i kõige rikkamaks mängijaks kerkiv Alexis Sanchez teenima?

Praegu veel Londoni Arsenali jalgpalliklubi hingekirja kuuluv Alexis Sanchez on liitumas Manchester Unitediga. Sanchezest saab sellega ühtlasi Premier League'i kõige suurema palgaga mängija. Sanchez võib nädalas kokku teenida kuni 677 000 eurot.

Sancheze põhipalgaks on nädalas 399 000 eurot. Erinevate reklaamiõiguste eest teenib Sanchez nädalas 114 000 eurot. Boonustega lisandub veel 164 000 eurot.

Põhipalga poolest on Premier League'i neli kõige rikkamat meest edaspidi mängimas Unitedi ridades. Sanchezele järgnevad Paul Pogba 330 000 euroga nädalas, Romelu Lukaku 285 000 euroga ja Zlatan Ibrahimovic 250 000 euroga.

Neljale Unitedi mängijale järgnevad Premier League'i rikkurite tabelis Manchester City mängumehed Sergio Agüero ja Yaya Toure samuti 250 000 euroga.

Ülemaailmses pingereas on Sanchez nüüd aga kolmandal kohal. Maailma suurima palgaga jalgpallur on nüüdseks FC Barcelona staar Lionel Messi (varem hoidis seda tiitlit Carlos Tevez, kuid nüüdseks on ta Hiinast lahkunud). Teisel kohal on PSG staar Neymar.

Madridi Reali äss Cristiano Ronaldo on aga Messi, Neymari, Sancheze, Oscari (Shanghai SIPG) ja Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune) järel kuuendal kohal.