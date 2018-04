Kriis Liverpoolis! Jürgen Klopi peamine ja pikaaegne abimees lahkus ootamatult meeskonna juurest

Buvac on seega sel hooajal juba teine mees Kloppi ümbitsevast abiliste tiimist, kes klubistalhkunud. Jaanauris otsustas Pepjin Linders asuda NEC Nijmegeni peatreeneriks.

Liverpoolil seisab kolmapäeval ees ülimalt tähtis kohtumine, kui Meistrite liiga poolfinaalis minnakse vastamisi AS Romaga. Liverpool võitis avamängu koduväljakul 5:2.

Loe veel

#LFC insist Zeljko Buvac has not quit as Klopp's No 2. But he will be absent for the rest of the season due to personal reasons. #LFC #Buvac

— James Pearce (@JamesPearceEcho) April 30, 2018