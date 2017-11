Kõva tunnustus: Klavan valiti suure portaali poolt Premier League'i nädala sümboolsesse koosseisu

Lisaks Klavanile pääses 11 sekka veel kaks Liverpooli mängijat: vasakkaitsja Alberto Moreno ja ründaja Mo Salah.

Salah, De Bruyne and Hazard in the same team? 🔥🔥 Jose Mourinho might need to look away here! 🙈🙈 #CFC #MUFC pic.twitter.com/2ll4yic2Yu— Goal (@goal) November 19, 2017