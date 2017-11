Konkurendi peatreener: Manchester City on Euroopa tugevaim jalgpalliklubi

Üle-eelmisel hooajal Inglismaa meistriks kroonitud Leicester City uus juhendaja Claude Puel ütles pärast 0:2 allajäämist Manchester Cityle, et Pep Guardiola meeskond on hetkel Euroopa kõige tugevam jalgpalliklubi.

City on kogunud Inglismaa meistriliigas 12 mänguga maksimaalsest 36-st punktist 34. Vahe teisel kohal asuva Manchester Unitediga on juba kaheksa silma.

"Minu jaoks on Manchester City Euroopa parim meeskond. Nad muutuvad üha ohtlikumaks. Neil on väga kvaliteetsed mängijad, nad on tippvormis ja neid on peaaegu võimatu alistada," märkis Puel.

Lisaks hiilgavale koduliiga mänguvormile on Manchester City suurepärases hoos ka Meistrite liigas, kus on võidetud esimesed neli alagrupimängu ja tagatud juba pääs play-offi. Veel on City jõudnud Inglise liigakarikasarjas veerandfinaali, kus kohtutakse detsembris taas Leicesteriga.