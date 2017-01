Inglismaa meistritiitli nimel võitleva Liverpooli kodumurul saadud 2:3 kaotuse püsimajäämisheitlust pidava Swansea vastu saab kokku võtta ühe sõnaga: katastroof.

Kuigi Jürgen Kloppi meeskond suudab suurte ja tugevate meeskondadega väga hästi hakkama saada - teiste "omasuguste" vastu ollakse sel hooajal endiselt võitmatud -, siis frustreerivad punktikaotused tabeli teise poole tiimide vastu on Liverpooli tiitlimängust üha kaugemale nihutamas. Laupäevane kaotus Swanseale on seetõttu mitmes mõttes võrreldav hooaja alguses sisse tulnud libastumisele Burnleys.

Sarnaselt kaotusmängule Burnley vastu oli 'Pooli kehvas esituses oma osa paraku ka Ragnar Klavanil, kuid väär oleks teda ainsa patuoinana esile tõsta. Kehva mängu tegi sisuliselt kogu Liverpooli meeskond, kuid eriliselt nadi oli tiim just kaitsetegevuses.

Kui Swansea esimese värava saab peamiselt kirjutada Dejan Lovreni kraesse, kes andis pisut tarbetult ära nurgalöögi ning kaotas sellesama korneri ajal otsustava õhuvõitluse, siis külalismeeskonna ülejäänud tabamuste puhul oleks saanud paremini tegutseda ka Klavan. Vaatame olukorrad uuesti üle.

Fernando Llorente 2:0 värav:

Jah, tsenderdus oli oivaline, Llorente on õhus ülivõimas ning teda oleks pidanud põhiliselt blokeerima hoopis Georginio Wijnaldum, aga ka Klavan saanuks tagantjärele tarkusena selles situatsioonis paremini asetseda, et Llorente liikumiseks paremini valmis olla.

Gylfi Sigurdssoni 3:2 värav:

Ebaõnn - jah, aga vaid vähesel määral. Samas olid Klavani sellisel puutel ka omad põhjused. Swansea mehe Tom Carrolli kena tribling oli eestlase tasakaalust välja viinud, mistõttu oligi Raku klaarimine selline, mida ei tohiks oma karistusalas endale ükski keskkaitsja lubada. Kehv eksimus.

Arvestades seda, et Joel Matip on lõpuks Liverpooli ridades tagasi mänguvalmis ning ei kuulunud Swansea vastu algkoosseisu vaid seetõttu, et ta ei teinud ülejäänud meeskonnaga matši ettevalmistusperioodi piisaval määral kaasa, võib tänase järel küllaltki kindlalt tõdeda, et kui Dejan Lovreni või Matipiga midagi juhtuma ei peaks, moodustavad just nemad järgmises liigamängus Chelseaga keskkaitsepaari. Võib arvata, et sama duo tegutseb oma ühise mängurütmi leidmise nimel platsil ka kolmapäevases liigakarika poolfinaalis Southamptoni vastu. Paraku.